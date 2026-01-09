Good News: जूनियर कोयला अधिकारियों को मिलेगा 60 हजार न्यूनतम वेतन, जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जूनियर अधिकारियों के लिए न्यूनतम वेतन 60 हजार रुपए तय किए जाने की अनुशंसा को अमल में लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यह फैसला उन अधिकारियों के लिए बड़ी राहत वाली है, जो बीते कई वर्षों से वेतन विसंगति का सामना कर रहे थे। कोयला कर्मचारियों का 11 वे वेतन समझौता के लागू होने के बाद कर्मचारियों का वेतन अधिकारियों से अधिक हो गया था। अधिकारियों के मुताबिक इससे पद, जिम्मेदारी और वेतन के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी वेतन विसंगति को लेकर जूनियर कोयला अधिकारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।