Chhattisgarh Crime: पत्नी को आई लव यू बोला तो साले ने जीजा की कर दी पिटाई, जान से मारने की धमकी भी दी

बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर स्थित श्याम परिसर में सूने किराये के मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। पीड़ित भुनेश्वर दुबे ने पुलिस को बताया कि वह परिवार सहित गोपाल सिंह ठाकुर के मकान में किराये से रहते हैं और ड्रायवरी का काम करते हैं। 13 मई को वह पत्नी के साथ ससुराल राजिम गए थे, जहां उनकी सास मंदाकिनी दुबे की तबीयत खराब थी। 19 मई की शाम उनके मित्र ने फोन कर मकान का ताला टूटा होने की जानकारी दी।