Live In Partner Murder: 1-2 थप्पड़ मारा, फिर मंगलसूत्र से गला घोंट कर लिव-इन पार्टनर ने की महिला की हत्या, इस बात से था नाराज

घटना के संबंध में मृतका के वारिसों से पूछताछ में सामने आया कि धनेश्वरी विश्वकर्मा का विवाह मनोज विश्वकर्मा से हुआ था, जिनके तीन बच्चे हैं। लगभग चार वर्ष पूर्व वह पति से परेशान होकर मायके में रह रही थी। इसके बाद धनेश्वरी का विकेश से परिचय हुआ। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और लगभग चार वर्ष से किरोड़ीमल नगर में पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगे। धनेश्वरी बीच-बीच में बीमार रहती थी, जिसका इलाज विकेश द्वारा कराया जाता था। लगभग एक माह पूर्व से धनेश्वरी ज्यादा बीमार थी। उसके पति के साथ तलाक का प्रकरण चल रहा था।