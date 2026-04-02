Raipur Double Murder News: बर्खास्त पुलिसकर्मी ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर थाने में किया सरेंडर

पुलिस के मुताबिक, गुलाब साहू और उसकी पत्नी लता साहू ने करीब चार वर्ष पहले दूसरी शादी की थी। लता की 22 वर्षीय बेटी चित्रा, उसके पहले पति से थी। आरोपी को अपनी सौतेली बेटी के किसी युवक से संबंधों पर भी आपत्ति थी, जिसे लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था। बताया जाता है कि लता अपनी बेटी का पक्ष लेती थी, जिससे आरोपी और अधिक आक्रोशित हो जाता था।