Crime News: 7 साल पुराने रिश्ते का दर्दनाक अंत! पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, मन नहीं भरा तो… हुई मौत

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 जनवरी 2026 को प्रार्थी लेखराम पिता थानु राम साहू(50) निवासी चिमागोदी थाना कवर्धा द्वारा थाना सहसपुर लोहारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी बड़ी पुत्री लोकेश्वरी उर्फ लता साहू का विवाह वर्ष 2017 में ग्राम महराटोला निवासी जोधन पिता दयालु राम साहू के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। 19 जनवरी 2026 की दरम्यानी रात घरेलू बातों को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी पति ने पहले स्टील के करछुल से मारपीट कर पत्नी को गंभीर रूप से घायल किया। इसके पश्चात आरोपी द्वारा कीटनाशक सल्फास खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई।