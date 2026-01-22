Crime News: 7 साल पुराने रिश्ते का दर्दनाक अंत! पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, मन नहीं भरा तो… हुई मौत

घरेलू विवाद बना मौत की वजह (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: कवर्धा जिले में अपराधों के विरुद्ध कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में घरेलू विवाद के चलते पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 जनवरी 2026 को प्रार्थी लेखराम पिता थानु राम साहू(50) निवासी चिमागोदी थाना कवर्धा द्वारा थाना सहसपुर लोहारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी बड़ी पुत्री लोकेश्वरी उर्फ लता साहू का विवाह वर्ष 2017 में ग्राम महराटोला निवासी जोधन पिता दयालु राम साहू के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। 19 जनवरी 2026 की दरम्यानी रात घरेलू बातों को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी पति ने पहले स्टील के करछुल से मारपीट कर पत्नी को गंभीर रूप से घायल किया। इसके पश्चात आरोपी द्वारा कीटनाशक सल्फास खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई।
थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सहसपुर लोहारा में अपराध धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विशेष टीम गठित की।
विवेचना के दौरान आरोपी जोधन साहू को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। साक्ष्यों के आधार पर की गई कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी को 20 जनवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक बलदाव भट्ट, प्रधान आरक्षक गिरीश तिवारी, आरक्षक राजू सोनवानी सहित थाना स्टाफ का योगदान रहा।
