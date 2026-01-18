Murder News: बार-बार फोन लगा रही थी युवती, सनकी युवक पहुंचा और कत्ता से कर दी हत्या… घर में मची चीख-पुकार

आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने खोनबीन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां से रिमांड पर भेज दिया गया। नम्रता की हत्या का आरोपी राहुल पेशे से ट्रेलर ड्राइवर है। युवती की हत्या के बाद राहुल ने घर में पानी से अपना हाथ पैर धोया। कत्ता में लगे खून को भी साफ करने का प्रयास किया। कत्ता को बैग में लेकर भाग गया। बताया जाता है कि गांव नागिन झोरकी में रहने वाले एक व्यक्ति के घर राहुल जोगी का आना जाना था। इस बीच नम्रता से राहुल की पहचान हुई थी।