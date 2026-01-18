Murder News: बार-बार फोन लगा रही थी युवती, सनकी युवक पहुंचा और कत्ता से कर दी हत्या… घर में मची चीख-पुकार

आरोपी तक पहुंची पुलिस (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Murder News: युवती के बार-बार फोन कॉल करने से आक्रोशित युवक ने धारदार हथियार से युवती की नृसंश हत्या कर दी। गला, गाल और सिर पर कई बार कत्ता से हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
घटना नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक-1 नागिन झोरकी की है। शुक्रवार की शाम करीब छह बजे 23 साल की युवती नम्रता साहू की खून से लथपथ लाश घर में मिली थी। घटना के समय नम्रता घर में अकेली थी। उसके माता पिता काम पर गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। मदद के लिए शनिवार को कोरबा से डॉग स्कवॉयड को दीपका भेजा गया। डॉग बाघा ने हत्या को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुराग दिया। इसके आधार पर पुलिस की टीम आगे बढ़ी।
पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ लिया। उसकी पहचान राहुल जोरी उम्र 25 वर्ष से की गई है, जो बांधाखार पाली का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया है कि उसका लड़की के घर आना जाना था। लड़की बार- बार कॉल कर रही थी। इसे लेकर राहुल का अपनी पत्नी से झगड़ हुआ था। बार- बार की कॉल से परेशान होकर राहुल शुक्रवार की शाम नम्रता के घर पहुंचा। उसने बकरे की मांस काटने वाले कत्ता से नम्रता पर हमला किया। नम्रता की मौत हो गई।
आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने खोनबीन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां से रिमांड पर भेज दिया गया। नम्रता की हत्या का आरोपी राहुल पेशे से ट्रेलर ड्राइवर है। युवती की हत्या के बाद राहुल ने घर में पानी से अपना हाथ पैर धोया। कत्ता में लगे खून को भी साफ करने का प्रयास किया। कत्ता को बैग में लेकर भाग गया। बताया जाता है कि गांव नागिन झोरकी में रहने वाले एक व्यक्ति के घर राहुल जोगी का आना जाना था। इस बीच नम्रता से राहुल की पहचान हुई थी।
पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि शुक्रवार की शाम राहुल, नम्रता साहू के घर के पहुंचा था। उस समय नम्रता अपने घर में अकेली थी। घर में नम्रता और राहुल के बीच विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि राहुल ने अपने बैग से कत्ता निकालकर नम्रता पर ताबड़तोड़ वार किया। जान बचाने के लिए नम्रता ने घर में संघर्ष भी किया। इस दौरान सिलाई मशीन भी गिर गया।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग