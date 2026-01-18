महिला को लिफ्ट देकर डेढ़ महीने बंधक रखा, फिर हत्या कर जला दिया शव… 2018 में पत्नी को मार डाला था

पुलिस के अनुसार, 2 अप्रैल 2025 को देवदास चेलक ने थाना तुमगांव में सूचना दी थी कि उलट कोडार डेम के सागौन जंगल में एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डीएनए परीक्षण के बाद महिला की पहचान सुनीता रजक (55) निवासी धमतरी के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि सुनीता रजक 30 जनवरी को ग्राम पटेवा में मड़ई मेला देखने आई थी और महासमुंद जाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति से मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर निकली थी। इसके बाद वह लापता हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना पटेवा में दर्ज थी।