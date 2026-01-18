18 जनवरी 2026,

महासमुंद

महिला को लिफ्ट देकर डेढ़ महीने बंधक रखा, फिर हत्या कर जला दिया शव… 2018 में पत्नी को मार डाला था

Murder News: मार्च के अंतिम सप्ताह में आरोपी महिला को महासमुंद छोड़ने का झांसा देकर जंगल ले गया। सुनसान जगह देखकर उसने महिला की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके सोने-चांदी के गहने लूट लिए।

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Jan 18, 2026

महिला की नृशंस हत्या का खुलासा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

महिला की नृशंस हत्या का खुलासा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Murder News: उलट कोडार गांव के पास जंगल में 10 महीने पहले जली हुई हालत में मिली महिला की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने गहनों की लूट के इरादे से महिला की हत्या कर शव जला दिया था। आरोपी पहले भी वर्ष 2018 में अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है।

पुलिस के अनुसार, 2 अप्रैल 2025 को देवदास चेलक ने थाना तुमगांव में सूचना दी थी कि उलट कोडार डेम के सागौन जंगल में एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव पड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डीएनए परीक्षण के बाद महिला की पहचान सुनीता रजक (55) निवासी धमतरी के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि सुनीता रजक 30 जनवरी को ग्राम पटेवा में मड़ई मेला देखने आई थी और महासमुंद जाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति से मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर निकली थी। इसके बाद वह लापता हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना पटेवा में दर्ज थी।

जांच के दौरान पुलिस ने ग्राम खुंटेरी निवासी सूरज ध्रुव से पूछताछ की। उसने अपराध कबूल करते हुए बताया कि वह महिला को बहला-फुसलाकर पहले कोडार डेम ले गया और बाद में उसे अपने रिश्तेदार के बंद घर में करीब डेढ़ महीने तक रखा। जब महिला घर जाने की जिद करने लगी, तो उसने उसकी हत्या की योजना बनाई।

मार्च के अंतिम सप्ताह में आरोपी महिला को महासमुंद छोड़ने का झांसा देकर जंगल ले गया। सुनसान जगह देखकर उसने महिला की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके सोने-चांदी के गहने लूट लिए। पहचान छिपाने के लिए शव को जंगल में ले जाकर कपड़े और लकड़ी डालकर जला दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से दो सोने के टॉप्स, दो चांदी की पायल, छह बिछिया, एक सोने का झुमका और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस अंधे हत्याकांड को सुलझाने में थाना प्रभारी तुमगांव निरीक्षक दिनेश कुमार यादव, निरीक्षक विनोद कश्यप (साइबर सेल), प्रआर आबिद खान, आरक्षक कीर्तन सिन्हा, फलेश वर्मा, कमलेश निर्मलकर, महेन्द्र क्षत्रिय, मोनू नामदेव और तृष्णा मारकण्डेय का विशेष योगदान रहा।

2018 में पत्नी की हत्या कर चुका है आरोपी

सूरज ध्रुव ने 1 अप्रैल 2018 को अपनी पत्नी संतोषी ध्रुव की हत्या की थी। इस मामले में वह दिसंबर 2024 तक जेल में सजा काट चुका है। जेल से रिहा होने के बाद वह ग्राम कौंवाझर में अपनी बहन और जीजा के घर रह रहा था।

पहले से दर्ज थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

30 जनवरी को महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना में दर्ज की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में महिला आरोपी के साथ जाती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वह महासमुंद नहीं पहुंची। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला को कोडार डेम की ओर ले गया था।

महासमुंद

छत्तीसगढ़

