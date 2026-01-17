Murder News: भतीजे ने फरसे से चाचा को काट डाला… इस बात पर हुआ था विवाद, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल ग्राम गितकेरा पहुंच महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किया गया। घटना के दौरान आसपास उपस्थित लोगों से भी विस्तृत पूछताछ की गई। प्रकरण में संपूर्ण जांच, परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं गवाहों से पूछताछ के आधार पर आरोपी यशवंत यादव को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा मृतक पक्ष के परिवार से पिछले कई सालों से पुरानी आपसी रंजिश होने एवं उसी से आवेश में आकर लोहे के फरसा से मृतक पर वार कर उसे गंभीर चोट पहुंचाना स्वीकार किया गया।