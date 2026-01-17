Murder News: भतीजे ने फरसे से चाचा को काट डाला… इस बात पर हुआ था विवाद, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Murder News: एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है, जब भतीजा ने फरसे से चाचा का गला ही काट दिया। घटना 14 जनवरी की शाम पलारी थाना के ग्राम गितकेरा की है। मामले में आरोपी पुलिस हिरासत में है। 16 जनवरी को पीड़ित परिवार द्वारा पलारी थाना में आरोपी को उकसाने वाले के ऊपर भी कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे।
थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून अपने हाथ में न ले और भी लोगों के साथ पूछताछ कर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
मामले में प्रार्थी सोनसाय यादव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया। मृतक और आरोपी पारिवारिक रिस्ते में चाचा भतीजा हैं और इनके बीच विगत कई वर्षों से जमीन विवाद पर से झगड़ा विवाद चल रहा है। जिस कारण लगभग 15-20 वर्षों से दोनों परिवारों के मध्य बातचीत नहीं थी।
घटना के दिन 14 जनवरी को 7.30 प्रार्थी का भाई मृतक नारायण यादव 52 वर्ष गौठान चौक के पास खड़ा था। उसी समय मौका पाकर आरोपी यशवंत यादव (38) ने लोहे का धारदार फरसा से उसके गले, चेहरे में प्राण घातक वार कर दिया। जिससे उसे गंभीर चोट आई थी, नारायण यादव को इलाज के लिए जिला अस्पताल बलौदाबाजार लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध क्र 24/2026 धारा 103 (1) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल ग्राम गितकेरा पहुंच महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किया गया। घटना के दौरान आसपास उपस्थित लोगों से भी विस्तृत पूछताछ की गई। प्रकरण में संपूर्ण जांच, परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं गवाहों से पूछताछ के आधार पर आरोपी यशवंत यादव को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा मृतक पक्ष के परिवार से पिछले कई सालों से पुरानी आपसी रंजिश होने एवं उसी से आवेश में आकर लोहे के फरसा से मृतक पर वार कर उसे गंभीर चोट पहुंचाना स्वीकार किया गया।
