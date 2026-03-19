मेट्रो सफर के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, बोले- रायपुर में भी जल्द मिलेगी आधुनिक परिवहन सुविधा

CG News: नई दिल्ली में संसद सत्र के दौरान मेट्रो यात्रा का अनुभव लेने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में भी मेट्रो जैसी सुविधा शुरू होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि संसद की कार्यवाही के बाद उन्होंने दिल्ली मेट्रो में सफर किया, जो आम जनता के लिए बेहद उपयोगी और आधुनिक परिवहन व्यवस्था का उदाहरण है।