Monsoon: छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून, 14 जून तक कई जिलों में बारिश के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और बिहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगले चार से पांच दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब छत्तीसगढ़ में भी मानसून के आगमन के लिए हालात पूरी तरह अनुकूल हैं और संभावना है कि अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में यह आधिकारिक तौर पर दस्तक दे देगा।