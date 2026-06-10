Monsoon: छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा मानसून, 14 जून तक कई जिलों में बारिश के संकेत

छत्तीगढ़ में 14 जून तक मानसून के संकेत (Photo AI)
Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अनुमान है कि 14 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दस्तक दे सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की प्रगति अनुकूल बनी हुई है और इसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है, जबकि कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाडा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागावं , बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर , कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगले में मेघगजजन / आकाशीय क्षबजली / अचानक तेज हवा/ आंधी(40-60 KMPH) / वर्षा की संभावना है।
वही कोंडागावं , उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगावं , गररयाबदं , महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, क्षबलासपरु, कोरबा, जशपुर ,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग,बेमेतरा, कबीरधाम, सुरगुजा, सूरजपुर, कोररया, बलरामपुर, मेंमेघगजजन / आकाशीय क्षबजली / अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) / वर्षा की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और बिहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगले चार से पांच दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब छत्तीसगढ़ में भी मानसून के आगमन के लिए हालात पूरी तरह अनुकूल हैं और संभावना है कि अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में यह आधिकारिक तौर पर दस्तक दे देगा।
मौसम विभाग ने लोगों को आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही किसानों को भी मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखते हुए खेती-किसानी के कार्य करने की अपील की गई है। यदि मानसून की वर्तमान रफ्तार बनी रहती है, तो 14 जून तक छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जिससे गर्मी से राहत और कृषि गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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