4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

CM angry on officer: पीडब्ल्यूडी अफसर पर भडक़े CM, कहा- मीटिंग से बाहर जाओ, अपने सचिव से बात करो और सही जानकारी लेकर आओ

CM angry on officer: सुशासन तिहार के बीच सीएम विष्णु देव साय की बलरामपुर में समीक्षा बैठक दिखे कड़े तेवर, कहा- बारिश से पहले एक भी ऐसी सडक़ न हो जिससे लोगों को हो दिक्कत, ध्यान दो, वरना ठीक नहीं होगा

3 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 04, 2026

CM angry on officer

CM Vishnu Dev Sai in Meeting (Photo- Patrika)

बलरामपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM angry on officer) रविवार को बलरामपुर दौरे पर थे। उन्होंने सुशासन तिहार के तहत विभागों की समीक्षा बैठक ली। इसमें जब पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी सडक़ मरम्मत की सही जानकारी नहीं दे पाए, तो मुख्यमंत्री ने सीधे कहा- मीटिंग से निकलो, बाहर जाओ, अपने सचिव से बात करो और सही जानकारी लेकर आओ। सीएम के ये कड़े तेवर देख कमरे में सन्नाटा छा गया।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि हम सब जनता के सेवक हैं। हम सभी को अपने कार्यालय को सेवा तीर्थ समझना है और आम जनता की सेवा (CM angry on officer) करने का मंदिर है। उन्होंने बैठक में साफ कहा कि सरकार का विकास सडक़ से दिखता है।

पीडब्ल्यूडी की सडक़ मरम्मत में देरी पर उन्होंने कड़ी नाराजगी (CM angry on officer) जताई और निर्देश दिया कि मानसून आने से पहले सभी सडक़ों की मरम्मत पूरी हो। उन्होंने कहा कि आबादी क्षेत्रों की सडक़ों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि-ध्यान दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा।

CM angry on officer: डीएमएफ की अधिकतम राशि अब गांव को

मुख्यमंत्री (CM angry on officer) ने जिला खनिज निधि के दुरुपयोग पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि डीएमएफ की 70 फीसदी राशि खदान के पास के गांवों पर खर्च होनी चाहिए। मुख्यालय के नाम पर इसे खर्च करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बलरामपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिए।

राजस्व अभिलेखों का किया जाएगा डिजिटलीकरण

सीएम (CM angry on officer) ने आम नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पूरे राज्य के राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। सभी भूमि खंडों के खसरा-नक्शे डिजिटल प्रामाणिक हस्ताक्षर सहित सीधे लोगों को वितरित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्प लाइन सेवा जल्द शुरू होगी, जिसमें टोल फ्री नंबर पर समस्या दर्ज कराई जा सकेगी। उन्होंने कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व मामले समय-सीमा में निपटाएं, आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

‘पानी, बीमारी और खाद, हर मोर्चे पर तैयार रहें’

मुख्यमंत्री (CM angry on officer) ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी नागरिक पेयजल के लिए न भटके। जहां साधन नहीं हैं वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जाए। गर्मी और बारिश के बीच मौसमी बीमारियों से निपटने की अग्रिम तैयारी करने को कहा। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि धानए बीज और खाद की कमी को लेकर किसानों से कोई शिकायत न आए।

‘जनता का सम्मान करें, उन्हें धैर्य से सुनें’

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नसीहत व सीख देते हुए कहा कि हम सभी लोग जनता का सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें, धैर्य से सुनें और उनका काम समय पर पूरा करें। साथ ही कलेक्टरों को भी निर्देश (CM angry on officer) दिए गए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के काम का नियमित मूल्यांकन करें और जरूरत पडऩे पर कठोर कार्रवाई से न हिचकें।

ये भी पढ़ें

Action in Jhumka cruise: झुमका क्रूज में शराबखोरी पर बड़ा एक्शन, बंद कराया संचालन, टेंडर निरस्त करने का अल्टीमेटम
कोरीया
Action in Jhumka cruise

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 May 2026 08:43 pm

Published on:

04 May 2026 08:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / CM angry on officer: पीडब्ल्यूडी अफसर पर भडक़े CM, कहा- मीटिंग से बाहर जाओ, अपने सचिव से बात करो और सही जानकारी लेकर आओ

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Children drowned: नदी में नहाने उतरे 2 मासूम बालक-बालिका की डूबकर मौत, किनारे पड़े थे कपड़े, लेकिन गायब थे बच्चे

Children drowned
बलरामपुर

Road accident: तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार शिक्षिकाओं को कुचला, 1 की मौके पर मौत, दूसरी घायल

Road accident
बलरामपुर

Murder case: 1 हजार रुपए के लिए इतना मारा कि हो गई मौत, भैंसा बिक्री के बाद उपजा था विवाद

Murder case
बलरामपुर

MLA-SDM dispute: Video: भूमिपूजन कार्यक्रम में SDM नहीं पहुंचे तो भडक़ गईं विधायक, कलेक्टर से बोलीं- ये कहते हैं- मेरी मर्जी, 24 घंटे के भीतर इन्हें हटाइए, वरना…

MLA-SDM dispute
बलरामपुर

Elephants havoc: फार्म हाउस में घुसे 3 हाथियों ने मचाया उत्पात, 3 एकड़ में तैयार गेहूं की फसल को रौंदकर किया नष्ट

Elephants havoc
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.