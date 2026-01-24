CG Naxal News: रायपुर रेंज में अब एक भी सक्रिय नक्सली नहीं होने का दावा, यहां पहली बार एक साथ 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, देखें रिपोर्ट

Naxal .(photo-patrika)
CG Naxal News: धमतरी जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिले में सक्रिय 9 नक्सलियों ने सामूहिक रूप से शुक्रवार को धमतरी एसपी आफिस में आईजी अमरेश मिश्रा के समक्ष सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने 2 पुरूष और 7 महिलाएं शामिल हैं। नक्सली अपने साथ 5 ऑटोमेटिक हथियार, 1 भरमार बंदूक, मैगजीन, राउंड, कार्बाइन, रेडियो सेट आदि सामाग्री लेकर आए थे। उक्त नक्सलियों पर 47 लाख रूपए के ईनाम थे।
धमतरी जिले में पहली बार इतनी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस इसे नक्सल संगठन को बड़ा झटका बता रही है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सदस्य से लेकर कमांडर, सचिव भी शामिल हैं। आत्मसमर्पित नक्सली नगरी एरिया कमेटी, सीतानदी एरिया कमेटी मैनपुर एलजीएस कमेटी में शामिल थे। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने सभी सरेंडर नक्सलियों से हाथ मिलाकर स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। उन्होंने दावा किया कि रायपुर रेंज में अब एक भी नक्सली सक्रिय नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारी ही दे पाएंगे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने भी कहा कि धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजन में अब एक भी सक्रिय नक्सली नहीं है।
उड़ीसा राज्य कमेटी के धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजन के नगरी एरिया कमेटी, सीतानदी एरिया कमेटी, मैनपुर एलजीएस के 9 नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। इनमें डीवीसीएम सीतानदी एरिया कमेटी सचिव ज्योति उर्फ जैनी, डीवीसीएम टेक्नीकल इंचार्ज उषा उर्फ बालम्मा, पूर्व गोबरा एलओएस कमांडर व नगरी एसीएम रामदास मरकाम उर्फ आयता, सीतानदी एरिया कमेटी कमांडर रोनी उर्फ उमा, एससीएम टेक्नीकल इंचार्ज निरंजन उर्फ पोदिया सीनापाली, एसीएम सिंधु उर्फ सोमड़ी, एसीएम सीनापाली एरिया कमेटी रीना उर्फ चिरो, एसीएम मैनपुर एलजीएस अमीला उर्फ सन्नी उषा की बॉडी गार्ड, लक्ष्मी पुनेम उर्फ आरती शामिल हैं।
रामदास पर 5 लाख का ईनाम घोषित था। ज्योति उर्फ जैनी पर 8 लाख, उषा उर्फ बालम्मा पर 8 लाख, रोनी, निरंजन, सिंधु, रीना, अमीला पर 5-5 लाख रूपए के ईनाम घोषित थे।
