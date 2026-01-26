दर्दनाक सड़क हादसा… ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को मारी टक्कर, मौके पर ही एक की मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम गुजरा निवासी मोतीराम साहू (40) अपने पिता कल्लूराम साहू (65) के साथ बाइक से धमतरी जिला अस्पताल आए हुए थे। उनकी बेटी धमतरी जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है, जिससे मिलने वे दोनों अस्पताल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद पिता-पुत्र बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम देमार के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के दो टुकड़े हो गए। हादसे में बुजुर्ग कल्लूराम साहू ट्रक की चपेट में आ गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।