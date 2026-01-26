दर्दनाक सड़क हादसा… ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को मारी टक्कर, मौके पर ही एक की मौत

Road accident (Photo- Patrika)
Huge Road Accident: धमतरी जिले के भखारा रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रविवार शाम करीब 4 बजे हुए एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम गुजरा निवासी मोतीराम साहू (40) अपने पिता कल्लूराम साहू (65) के साथ बाइक से धमतरी जिला अस्पताल आए हुए थे। उनकी बेटी धमतरी जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है, जिससे मिलने वे दोनों अस्पताल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद पिता-पुत्र बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम देमार के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के दो टुकड़े हो गए। हादसे में बुजुर्ग कल्लूराम साहू ट्रक की चपेट में आ गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
वहीं हादसे में मोतीराम साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है और उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है। इस दर्दनाक हादसे से साहू परिवार में शोक की लहर है, वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है।
