Dhamtari News: ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, पटाखों जैसी आवाज से हिला इलाका, मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, आग इतनी जोरदार थी कि इसकी आवाज 100 से 200 मीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसके चलते आसपास के घरों और दुकानों में भी लोग डर और हड़कंप की स्थिति में थे। कई लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। आग लगने के कारण इलाके की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई। बिजली विभाग ने बताया कि इस घटना से प्रभावित क्षेत्रों में करीब तीन से चार वार्डों की बिजली गुल हो गई है। विभाग ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए टीम को मौके पर भेजा गया है। आग की घटना के बाद दमकल विभाग को भी तुरंत सूचना दी गई। दमकल कर्मचारियों ने पहुंचकर ट्रांसफार्मर पर लगी आग को काबू में करने का प्रयास किया।