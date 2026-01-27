27 जनवरी 2026,

मंगलवार

धमतरी

Dhamtari News: ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, पटाखों जैसी आवाज से हिला इलाका, मचा हड़कंप

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में सोमवार को दानी टोला चौक के पास एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रांसफार्मर पटाखों की तरह फटने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना के समय आसपास के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए [&hellip;]

धमतरी

image

Love Sonkar

Jan 27, 2026

Dhamtari News: ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, पटाखों जैसी आवाज से हिला इलाका, मचा हड़कंप

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में सोमवार को दानी टोला चौक के पास एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि ट्रांसफार्मर पटाखों की तरह फटने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना के समय आसपास के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और सुरक्षा के लिए दूर हट गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचित किया।

जानकारी के अनुसार, आग इतनी जोरदार थी कि इसकी आवाज 100 से 200 मीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसके चलते आसपास के घरों और दुकानों में भी लोग डर और हड़कंप की स्थिति में थे। कई लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। आग लगने के कारण इलाके की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई। बिजली विभाग ने बताया कि इस घटना से प्रभावित क्षेत्रों में करीब तीन से चार वार्डों की बिजली गुल हो गई है। विभाग ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए टीम को मौके पर भेजा गया है। आग की घटना के बाद दमकल विभाग को भी तुरंत सूचना दी गई। दमकल कर्मचारियों ने पहुंचकर ट्रांसफार्मर पर लगी आग को काबू में करने का प्रयास किया।

हालांकि, आग की तीव्रता और ट्रांसफार्मर में करंट होने के कारण अधिकारियों को काफी सावधानी बरतनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। वीडियो में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने और तेज धमाके के साथ फटने की भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। बताया गया कि घटना के समय दानी टोला चौक के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

Updated on:

27 Jan 2026 01:10 am

Published on:

27 Jan 2026 01:09 am

धमतरी

छत्तीसगढ़

