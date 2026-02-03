3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Accident: दूध वाहन की टक्कर से तीन साल के बच्चे की मौत, सदमे में परिजन

CG Accident: रोज की तरह 2 फरवरी को भी दूध वाहन नवागांव थूहा पहुंचा। घर के सामने गांव के 3 वर्षीय मुकेश यादव को वाहन ने चपेट में ले लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Feb 03, 2026

Road accident

Road accident demo pic

CG Accident: धमतरी के कुरुद ब्लाक अंतर्गत ग्राम नवागांव (थूहा) में दूध संग्रहण वाहन (छोटा हाथी) की टक्कर से घर के सामने खेल रहे लगभग 3 साल के बच्चे की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि रोज की तरह 2 फरवरी को भी दूध वाहन नवागांव थूहा पहुंचा। घर के सामने गांव के 3 वर्षीय मुकेश यादव को वाहन ने चपेट में ले लिया।

सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर कुरुद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 12:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Accident: दूध वाहन की टक्कर से तीन साल के बच्चे की मौत, सदमे में परिजन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

PMMVY: प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में बड़ी चूक! पात्र महिलाओं को नहीं मिल रहा लाभ, सामने आई ये चौंकाने वाली वजह

प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में बड़ी चूक (फोटो: पत्रिका)
धमतरी

तेज रफ्तार का कहर: धमतरी और कोरबा में अलग-अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, कई घायल

कार-ट्रक में भिड़ंत एक की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Dhamtari News: ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, पटाखों जैसी आवाज से हिला इलाका, मचा हड़कंप

Dhamtari News: ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, पटाखों जैसी आवाज से हिला इलाका, मचा हड़कंप
धमतरी

दर्दनाक सड़क हादसा… ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को मारी टक्कर, मौके पर ही एक की मौत

Road accident
धमतरी

CG News: छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार, आत्मसमर्पित 9 नक्सली गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे शामिल

CG News: छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार, आत्मसमर्पित 9 नक्सली गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे शामिल
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.