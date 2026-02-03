CG Accident: दूध वाहन की टक्कर से तीन साल के बच्चे की मौत, सदमे में परिजन

सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर कुरुद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।