CG Crime: बस यात्री बनकर गांजे की तस्करी कर रही थी महिलाएं, चेक पोस्ट में किया गिरफ्तार

CG Crime: धमतरी में बस यात्री बनकर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर रही दो महिलाओं को बोराई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 35.783 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। गांजे को सूटकेस में छुपाकर रायपुर की ओर ले जा रहे थे।