NHM स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13वें दिन भी जारी, शासन की नीतियों के विरोध में नोटिस पत्र जलाया

CG Strike: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एनएचएम स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13 वें दिन भी जारी है। शनिवार को एनएचएम कर्मचारियों ने शासन व प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ नोटिस पत्र जलाया। धरना स्थल लोहिया चौक महासमुन्द से रैली निकाल कर कांग्रेस भवन चौक के सामने शासन प्रशासन के दमन कारी नीति अपनाए जाने पर नोटिस पत्र को जला दिया गया। इसके साथ ही अमर दीप मरकाम के अकस्मात ह्रदय घात से मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।