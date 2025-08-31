Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

महासमुंद

NHM स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13वें दिन भी जारी, शासन की नीतियों के विरोध में नोटिस पत्र जलाया

CG Strike: एनएचएम स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13 वें दिन भी जारी है। शनिवार को एनएचएम कर्मचारियों ने शासन व प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ नोटिस पत्र जलाया।

महासमुंद

Shradha Jaiswal

Aug 31, 2025

NHM स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13वें दिन भी जारी(photo-patrika)
NHM स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13वें दिन भी जारी(photo-patrika)

CG Strike: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एनएचएम स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13 वें दिन भी जारी है। शनिवार को एनएचएम कर्मचारियों ने शासन व प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ नोटिस पत्र जलाया। धरना स्थल लोहिया चौक महासमुन्द से रैली निकाल कर कांग्रेस भवन चौक के सामने शासन प्रशासन के दमन कारी नीति अपनाए जाने पर नोटिस पत्र को जला दिया गया। इसके साथ ही अमर दीप मरकाम के अकस्मात ह्रदय घात से मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।

CG Strike: रैली निकालकर जलाया नोटिस

कर्मचारियों ने तख्तियों, बैनरों और मोदी की गारंटी के नारों के माध्यम से अपनी मांगाें से अवगत कराया। अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिससे आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: नसबंदी अभियान ठप, NGO पर नगर निगम की मेहरबानी से दावे हुए फेल…
धमतरी
CG News: नसबंदी अभियान ठप, NGO पर नगर निगम की मेहरबानी से दावे हुए फेल...(photo-patrika)

कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने के लिए वे नहीं, बल्कि शासन का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम गोपाल खूंटे और कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड-पे और लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेता, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नो वर्क, नो पेमेंट का नोटिस मिला था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / NHM स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13वें दिन भी जारी, शासन की नीतियों के विरोध में नोटिस पत्र जलाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.