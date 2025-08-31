NHM स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13वें दिन भी जारी, शासन की नीतियों के विरोध में नोटिस पत्र जलाया

CG Strike: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एनएचएम स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल 13 वें दिन भी जारी है। शनिवार को एनएचएम कर्मचारियों ने शासन व प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ नोटिस पत्र जलाया। धरना स्थल लोहिया चौक महासमुन्द से रैली निकाल कर कांग्रेस भवन चौक के सामने शासन प्रशासन के दमन कारी नीति अपनाए जाने पर नोटिस पत्र को जला दिया गया। इसके साथ ही अमर दीप मरकाम के अकस्मात ह्रदय घात से मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।
कर्मचारियों ने तख्तियों, बैनरों और मोदी की गारंटी के नारों के माध्यम से अपनी मांगाें से अवगत कराया। अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिससे आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर नहीं मिल पा रही हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने के लिए वे नहीं, बल्कि शासन का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम गोपाल खूंटे और कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड-पे और लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेता, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नो वर्क, नो पेमेंट का नोटिस मिला था।