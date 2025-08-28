CG News: शहर में सोनोग्राफी के लिए महीने भर की वेटिंग, गांवों के CHC में अघोषित तौर पर सुविधा बंद

CG News: सोनोग्राफी की सुविधा खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। गर्भवती माता की कोख में पल रहे शिशु की वास्तविक स्थिति का पता सोनोग्राफी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा सर्जिकल से संबंधित मरीज फिर चाहे वह पेट की पथरी, पेनक्रियाज या अन्य तरह की जांच हो। इन सभी की जांच सोनोग्राफी से ही की जा सकता है। हर्निया में हाइड्रोसील और कई मामलों में थायराइड के मरीजों के लिए भी सोनोग्राफी की जांच आवश्यक है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सुविधा है। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर बीमारी इलाज करते हैं।