CG News: फंगस लगी पैरासिटामॉल टैबलेट की हो रही सप्लाई, स्वास्थ्य विभाग को कोई खबर नहीं…

स्थानीय स्तर पर बड़े अधिकारियाें तक कर्मी अपनी बात पहुंचा रहे हैं लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि कितने स्वास्थ्य केंद्रों में इस बैच की दवा सप्लाई हुई है, मरीजों को दवा तो नहीं बांटी जा चुकी है, इसका कोई जवाब जिम्मेदारों के पास नहीं है। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि फंगस लगी पैरासिटामोल दवा खाने से फूड पाइजनिंग, उल्टी-दस्त जैसी समस्या हो सकती है। मरीज गंभीर है तो जान भी जान सकती है।