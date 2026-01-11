क्या आपकी गाड़ी भी लिस्ट में है? एक अनदेखी लापरवाही… और 10 हजार का लग जाएगा झटका, रहें अलर्ट

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जल्द ही सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग के दौरान बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन चोरी, तस्करी और फर्जी नंबर प्लेट के मामलों पर रोक लगाने में मददगार साबित होती है।