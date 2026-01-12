Road Accident: भीषण सड़क हादसा! कार की जबरदस्त टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की गई जान

Road Accident: हालांकि अभी तक मरने वालों की साफ पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जांच में मरने वाले की जेब से गाड़ी के कागज़ मिले हैं, जिन पर लिखा है कि वह मिट्ठूमुड़ा का रहने वाला 30 साल का रामेश्वर निषाद है। लड़के की उम्र करीब 7 साल बताई जा रही है। हुंडई ड्राइवर श्रीकांत शर्मा रिसाली सेक्टर, भिलाई का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।