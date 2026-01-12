12 जनवरी 2026,

सोमवार

रायगढ़

Road Accident: भीषण सड़क हादसा! कार की जबरदस्त टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की गई जान

Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुसौर थाना क्षेत्र के तेतला रोड पर कार और स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 12, 2026

कार की ठोकर से स्कूटी सवार 2 की मौत (photo source- Patrika)

Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। एक स्कूटर सवार को कार ने आमने-सामने टक्कर मार दी। एक युवक और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना पुसौर थाना क्षेत्र के तेतला रोड पर हुई।

Road Accident: मौेक पर ही दोनों की मौत

मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब 1 बजे एक युवक और एक बच्चा स्कूटर पर रायगढ़ से चंद्रपुर जा रहे थे। जब वे तेतला हाई स्कूल के पास पहुंचे, तो चंद्रपुर से रायगढ़ की ओर आ रही तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने लापरवाही से चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आस-पास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना पुसौर थाने को दी गई। जहां पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

मृतक की जेब में मिला गाड़ी का कागज

Road Accident: हालांकि अभी तक मरने वालों की साफ पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जांच में मरने वाले की जेब से गाड़ी के कागज़ मिले हैं, जिन पर लिखा है कि वह मिट्ठूमुड़ा का रहने वाला 30 साल का रामेश्वर निषाद है। लड़के की उम्र करीब 7 साल बताई जा रही है। हुंडई ड्राइवर श्रीकांत शर्मा रिसाली सेक्टर, भिलाई का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

Published on:

12 Jan 2026 04:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Road Accident: भीषण सड़क हादसा! कार की जबरदस्त टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की गई जान

रायगढ़

छत्तीसगढ़

