CG News: 350 करोड़ के राजस्व वाले विभाग में सिर्फ 464 कर्मचारी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाला परिवहन विभाग पिछले काफी समय से अमले की कमी से जूझ रहा है। विभागीय सेटअप के अनुसार कुल 1154 पद स्वीकृत हैं लेकिन, सेटअप के विपरीत 464 कर्मचारियों के जरिए ही विभाग का कामकाज चल रहा है। मात्र 40 फीसदी कर्मचारी ही विभिन्न पदों पदस्थ हैं। इसमें भी अमले की कमी को देखते हुए दूसरे विभागों के कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं।