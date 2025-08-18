व्यापमं भर्ती परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, बाली पहनने की रहेगी छूट… जानें क्या हुआ बदलाव?

व्यापमं द्वारा पीडब्ल्यूडी की परीक्षा के दौरान बिलासपुर के सरकंडा रामदुलारे स्कूल में एक युवती नकल करते पकड़ी गई थी। युवती ने नकल करने के लिए हाईटेक उपकरणों का उपयोग किया था। आरोपी युवती की छोटी बहन परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो रिक्शा में बैठकर उसे वॉकी-टॉकी के माध्यम से उत्तर बता रही थी। परीक्षा में शामिल युवती केंद्र के भीतर ढीले कपड़े पहनकर गई थी और उपकरण अपने कपड़े और शरीर में चिपकाया था। इस घटना और ऐसी ही अन्य घटनाओं से प्रभावित होकर सीजीपीएससी की ओर से यह नई गाइडलाइन जारी की है।