व्यापमं भर्ती परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, बाली पहनने की रहेगी छूट… जानें क्या हुआ बदलाव?

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) की ओर से आगामी भर्ती परीक्षाओं से संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। पीएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और व्यापम की भर्ती परीक्षा में बिलासपुर में हाईटेक तरीके से नकल करते पकड़े अभ्यर्थियों के कारण गाइडलाइन जारी करना पड़ा है। जारी गाइडलाइन के अनुसार, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, नाक में बाली पहनने की छूट दी गई है।
इसके अलावा काले, गहरे हरे, नीले समेत अन्य रंग के कपड़े पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी जूता पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। महिलाओं को भी ऊंची हील्स की सैंडल पहनने मना है। इसके साथ ही अभ्यर्थी कार्गो अथवा अन्य डिजाइनर कपड़े पहन कर नहीं आ सकते हैं। हाफ शॉर्ट-टीशर्ट पहनने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को भी हाफ बांह के सलवार सूट, ब्लाउज पहनकर आना होगा।
व्यापमं द्वारा पीडब्ल्यूडी की परीक्षा के दौरान बिलासपुर के सरकंडा रामदुलारे स्कूल में एक युवती नकल करते पकड़ी गई थी। युवती ने नकल करने के लिए हाईटेक उपकरणों का उपयोग किया था। आरोपी युवती की छोटी बहन परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो रिक्शा में बैठकर उसे वॉकी-टॉकी के माध्यम से उत्तर बता रही थी। परीक्षा में शामिल युवती केंद्र के भीतर ढीले कपड़े पहनकर गई थी और उपकरण अपने कपड़े और शरीर में चिपकाया था। इस घटना और ऐसी ही अन्य घटनाओं से प्रभावित होकर सीजीपीएससी की ओर से यह नई गाइडलाइन जारी की है।