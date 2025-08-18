Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

व्यापमं भर्ती परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, बाली पहनने की रहेगी छूट… जानें क्या हुआ बदलाव?

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) की ओर से आगामी भर्ती परीक्षाओं से संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Aug 18, 2025

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ( File Photo - Patrika )
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ( File Photo - Patrika )

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) की ओर से आगामी भर्ती परीक्षाओं से संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। पीएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और व्यापम की भर्ती परीक्षा में बिलासपुर में हाईटेक तरीके से नकल करते पकड़े अभ्यर्थियों के कारण गाइडलाइन जारी करना पड़ा है। जारी गाइडलाइन के अनुसार, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, नाक में बाली पहनने की छूट दी गई है।

इसके अलावा काले, गहरे हरे, नीले समेत अन्य रंग के कपड़े पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी जूता पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। महिलाओं को भी ऊंची हील्स की सैंडल पहनने मना है। इसके साथ ही अभ्यर्थी कार्गो अथवा अन्य डिजाइनर कपड़े पहन कर नहीं आ सकते हैं। हाफ शॉर्ट-टीशर्ट पहनने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को भी हाफ बांह के सलवार सूट, ब्लाउज पहनकर आना होगा।

ये भी पढ़ें

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ की पहली किन्नर सरपंच कौन? प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा में पूछे ऐसे सवाल
जगदलपुर
cg vyapam exam news

सरकंडा में हुआ था हाईटेक नकल प्रकरण

व्यापमं द्वारा पीडब्ल्यूडी की परीक्षा के दौरान बिलासपुर के सरकंडा रामदुलारे स्कूल में एक युवती नकल करते पकड़ी गई थी। युवती ने नकल करने के लिए हाईटेक उपकरणों का उपयोग किया था। आरोपी युवती की छोटी बहन परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो रिक्शा में बैठकर उसे वॉकी-टॉकी के माध्यम से उत्तर बता रही थी। परीक्षा में शामिल युवती केंद्र के भीतर ढीले कपड़े पहनकर गई थी और उपकरण अपने कपड़े और शरीर में चिपकाया था। इस घटना और ऐसी ही अन्य घटनाओं से प्रभावित होकर सीजीपीएससी की ओर से यह नई गाइडलाइन जारी की है।

ये भी पढ़ें

CG Vyapam Exam: गांधीजी ने किस छत्तीसगढ़ी नेता को अपना गुरु माना था? सिर घुमा देगा प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का ये सवाल
रायपुर
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ( File Photo - Patrika )

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 10:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / व्यापमं भर्ती परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी, विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, बाली पहनने की रहेगी छूट… जानें क्या हुआ बदलाव?

