जंगलों के बीच नियमों की धज्जियां! वन अधिकार भूमि पर चालू हुआ अवैध हॉट मिक्स प्लांट, विभाग बना मूकदर्शक

CG News: दक्षिण वन मंडल कोंडागांव के दहीकोंगा रेंज अंतर्गत वन भूमि अंतर्गत प्राप्त वनाधिकार पत्र प्राप्त भूमि में संचलित दूषित धुआँ छोड़ धधकता हुआ हॉट मिक्स प्लांट नेशनल हाईवे के किनारे ही संचालित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि, उस सडक पर आते-जाते अधिकारीयों जनप्रतिनिधि या विभागीय मंत्री की नजर ना पड़ी हो, या मामले से उन्हें अब तक अवगत न कराया गया हो, लेकिन उक्त संचालित हॉट मिक्स प्लांट के संचालक के लिए सारे नियम कायदो व अधिनियमो को शिथिल कर दिया गया है। लोग अब यह भी कह रहे कि, क्या बड़े ठेकेदारों के लिए सारे नियम-कायदो को ढील देने का नियम है या फिर सभी के लिए नियम एक बराबर।