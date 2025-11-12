जंगलों के बीच नियमों की धज्जियां! वन अधिकार भूमि पर चालू हुआ अवैध हॉट मिक्स प्लांट, विभाग बना मूकदर्शक

जंगल के बीच लगा अवैध हॉट मिक्स प्लांट (photo source- Patrika)
CG News: किसी एक के लिए सारे नियम कायदों की अनदेखी वन अमला कैसे कर रहा है यदि यह देखना हो तो आप जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे से लगे साल के जंगलों के बीच हॉट मिक्स प्लांट को देख सकते हैं, जो जिसका संचालन नियमों को ताक में रखकर खुलेआम किया जा रहा है। ज्ञात हो कि, उक्त हॉट मिक्स प्लांट वन अधिकार पत्र की भूमि पर नियम विरुद्ध लगाया जाना बताया जा रहा है।
जिस पर पूर्व वन मंत्री शंकर सोढ़ी व आमजनों के द्वारा मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी गई थी जिस पर विभाग अपनी किरकिरी होता देख खानापूर्ति करते हुए 10 दिन के अंदर प्लांट हटाने का नोटिस ठेकेदार को थमाया भी चुका है, लेकिन बावजूद उसके एक बार फिर हॉट मिक्स प्लांट चालू कर दिया गया है। वही अपने नियमों को शिथिल कर वन विभाग इस मामले पर मूकदर्शक बना जान पड़ता है।
CG News: दक्षिण वन मंडल कोंडागांव के दहीकोंगा रेंज अंतर्गत वन भूमि अंतर्गत प्राप्त वनाधिकार पत्र प्राप्त भूमि में संचलित दूषित धुआँ छोड़ धधकता हुआ हॉट मिक्स प्लांट नेशनल हाईवे के किनारे ही संचालित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि, उस सडक पर आते-जाते अधिकारीयों जनप्रतिनिधि या विभागीय मंत्री की नजर ना पड़ी हो, या मामले से उन्हें अब तक अवगत न कराया गया हो, लेकिन उक्त संचालित हॉट मिक्स प्लांट के संचालक के लिए सारे नियम कायदो व अधिनियमो को शिथिल कर दिया गया है। लोग अब यह भी कह रहे कि, क्या बड़े ठेकेदारों के लिए सारे नियम-कायदो को ढील देने का नियम है या फिर सभी के लिए नियम एक बराबर।
घनश्याम सिंह चौधरी, पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर: उक्त डामर प्लांट के लिए आवेदन आया है किंतु उसमें कुछ आपत्तियां थी जिसकी क्वायरी निकाली गई है अब तक उसे अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया है।
