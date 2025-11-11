CG Accident: पावर प्लांट में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने युवा मजदूर को कुचला, मौत

ट्रेलर का पिछला हिस्सा युवा मजदूर के उपर चढ़ गया ( Photo - Patrika )
CG Accident News: बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम निरतू स्थित कोल बेनिफिकेशन स्टील एंड पावर प्लांट में सोमवार सुबह लापरवाही का खमियाजा एक युवा मजदूर को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ( CG News ) कोयला खाली कर बैक हो रहे ट्रेलर की चपेट में आने से घुटकू निवासी खगेश पटेल (23) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्लांट के अंदर घुसकर जमकर हंगामा किया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेलर बैक करते वक्त चालक ने पीछे मौजूद खगेश को नहीं देखा। वाहन की तेज रफ्तार और असावधानी के कारण ट्रेलर का पिछला पहिया खगेश पर चढ़ गया, जिससे उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया।
मौके पर मौजूद कर्मचारी और ग्रामीण हादसे से दहल गए। सूचना पर कोनी पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्लांट प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और मृतक परिवार को उचित मुआवजा एवं नौकरी देने की मांग की। पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया।
इधर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में सुरक्षा मानकों में सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। हादसे के बाद प्लांट परिसर और आसपास का इलाका देर तक तनावपूर्ण बना रहा।
सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि हादसा लापरवाही से हुआ। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, पुलिस की मध्यस्थता से प्लांट प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति जताई है। मामले की हर पहलू से जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग