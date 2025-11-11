CG Accident: पावर प्लांट में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने युवा मजदूर को कुचला, मौत

CG Accident News: बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम निरतू स्थित कोल बेनिफिकेशन स्टील एंड पावर प्लांट में सोमवार सुबह लापरवाही का खमियाजा एक युवा मजदूर को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ( CG News ) कोयला खाली कर बैक हो रहे ट्रेलर की चपेट में आने से घुटकू निवासी खगेश पटेल (23) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्लांट के अंदर घुसकर जमकर हंगामा किया।