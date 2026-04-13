अर्धनग्न हालत में मिली कारोबारी की लाश, खून से सनी मिली बाइक, 11 अप्रैल से थे लापता

अनुमान लगाया जा रहा है कि कारोबारी की हत्या लूट, जुआ, सट्टाबाजी के चलते की गई है। हालांकि अभी सभी एंगल से जांच की जा रही है। पुसिल ने बताया कि कारोबारी सुरेश चौहान के पास सोने की चेन, अंगूठी और जेब में कुछ कैश पैसे भी थे। संभावना है कि, पैसे और सोने की लूट के लिए हत्या की गई होगी। वहीं, जुआ-सट्टा और अफेयर के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।