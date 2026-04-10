10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

CG Murder News: आपसी विवाद में पति ने खोया आपा, कुल्हाड़ी से की पत्नी हत्या फिर खुद फांसी लगाकर दी जान

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आपसी विवाद के चलते एक पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी और बाद में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

image

रमाकांत सिन्हा

Apr 10, 2026

पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी दी जान (photo source- Patrika)

पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी दी जान (photo source- Patrika)

CG Murder News: कोंडागांव जिला के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी विवाद के चलते एक दंपति ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं दो मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया है।

CG Murder News: जानें पूरा मामला…

मिली जानकारी के अनुसार, कोकोडी गांव के धरसरी पारा निवासी दंपति किसी काम से बनियागांव गए हुए थे। गुरुवार की रात जब दोनों वापस लौट रहे थे, तभी बल्लारी नाला के पास उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि पति धनेश्वर ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी सुखबती नेताम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि सुखबती नेताम की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद पति ने भी आत्मग्लानि या डर के चलते पास में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह एक ही रात में पूरे परिवार की खुशियां उजड़ गईं। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है और घटना के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश कर रही है।

CG Murder News: गांव में शोक का माहौल

स्थानीय लोगों के अनुसार, दंपति के बीच पहले भी मामूली विवाद होते रहते थे, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। सबसे ज्यादा चिंता उन दो नाबालिग बच्चों को लेकर है, जो अब अनाथ हो गए हैं।

प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बच्चों की देखभाल और भविष्य को लेकर मदद की मांग की जा रही है। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला न केवल दो जिंदगियां खत्म कर देता है, बल्कि पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर ला देता है।

नेशनल हाईवे पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत

वहीं दूसरी ओर कोंडागांव जिला में एक बार फिर तेज रफ्तार ने बड़ा कहर बरपाया है। नेशनल हाईवे-30 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सनसनी का माहौल है।

वाहनों के उड़े परखच्चे

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कांकेर के नाथिया नवा गांव के पास रात करीब 11 बजे हुआ। यहां दो कारों के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 11:46 am

Published on:

10 Apr 2026 11:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG Murder News: आपसी विवाद में पति ने खोया आपा, कुल्हाड़ी से की पत्नी हत्या फिर खुद फांसी लगाकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Construction Corruption: PMGSY में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व विधायक ने मौके पर जांच कर खोली पोल

पूर्व विधायक ने मौके पर खोली पोल (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Masora Reservoir: सिटी बजाने वाली बत्तखों से गुलजार मसोरा जलाशय, इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

मसोरा जलाशय (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Lightning Cattle Death: आकाशीय बिजली से 5 मवेशियों की मौत, तेज अंधड़ से उड़ी छतें, बेघर हुए कई परिवार

कुदरत का कहर: 5 मवेशियों की मौत (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Farming News: बदलते बस्तर की नई तस्वीर, ‘ब्लैक गोल्ड’ की हुई शुरुआत, आदिवासी किसानों के लिए नई राह

रसन ने तोड़ी पहली काली मिर्च की फसल (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Road Accident: NH-30 पर 5 घंटे में दो बड़े हादसे, 6 ट्रक आपस में भिड़े, 4 घायल

एनएच-30 पर 5 घंटे में दो बड़े हादसे (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.