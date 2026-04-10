CG Murder News: आपसी विवाद में पति ने खोया आपा, कुल्हाड़ी से की पत्नी हत्या फिर खुद फांसी लगाकर दी जान

घटना के बाद पति ने भी आत्मग्लानि या डर के चलते पास में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह एक ही रात में पूरे परिवार की खुशियां उजड़ गईं। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है और घटना के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश कर रही है।