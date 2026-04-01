Fact Check: जशपुर में प्राइवेट विमान क्रैश की खबर निकली अफवाह, कलेक्टर ने कहा- जंगल की आग हो सकती है, देखें वीडियो

रायपुर से उड़ानें ठप! 2 साल में आधा दर्जन फ्लाइट बंद, यात्रियों की बढ़ी परेशानी- छत्तीसगढ़ के रायपुर में फ्लाइटों के लगातार बंद होने के कारण हवाई सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 सालों में आधा दर्जन सीधी और वाया चलने वाली फ्लाइटों को यात्रियों की कमी का हवाला देते हुए बंद कर दिया गया है। जबकि रायपुर से 60 से 64 विमानों के जरिए रोजाना करीब 8000 यात्री आवागमन करते है। लेकिन, फ्लाइटों के बंद करने से वह हवाई कनेक्टिविटी से कट गए है… पूरी खबर पढ़े