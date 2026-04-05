रायपुर को मिलेगी ट्रैफिक से राहत, 360 करोड़ से इस साल बनेंगे 4 फ्लाईओवर्स, शहरवासियों को मिलेगा सीधा लाभ

New flyover: राजधानी रायपुर में इस साल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने शहर में चार प्रमुख फ्लाईओवर और ओवरपास निर्माण के लिए कुल 360 करोड़ 35 लाख 93 हजार रुपए की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से शहर के व्यस्त मार्गों पर जाम की समस्या कम होगी और लोगों को तेज एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।