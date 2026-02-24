24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Budget 2026: रायपुर, बिलासपुर समेत इन शहरों में बनेंगे नए फ्लाईओवर ​ब्रिज, बजट में 9451 करोड़ का ऐलान

CG Budget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पुल, नए फ्लाईओवर ​ब्रिज, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 9451 करोड़ का प्रावधान किया है। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के शहर शामिल है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 24, 2026

Chhattisgarh Budget, new bridge

रायपुर, बिलासपुर समेत इन शहरों में बनेंगे नए फ्लाईओवर ​ब्रिज ( Photo - Patrika )

CG Budget 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने आज साल 2026-27 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। सरकार ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य शहरों में पुल, नए फ्लाईओवर ​ब्रिज, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 9451 करोड़ का प्रावधान किया है।

CG Budget 2026: कुछ गांव बारहमासी कनेक्टेड नहीं है: वित्त मंत्री

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से वृहद् है। आबादी का घनत्व कम है औरर काफी बड़ा क्षेत्र वनांचल, नदी-नाले, पहाड इत्यादि से आच्छादित है। इसके कारण अभी भी कुछ गांव बारहमासी कनेक्टेड नहीं है। कई बार हम अखबारों में स्कूली बच्चों को नाव से नदी-नाले पार करने की तस्वीरे देखते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे 206 गांवों को चिन्हांकित किया है, जिन्हे जोड़ने के लिए 50 करोड का शुरूआती प्रावधान किया गया है। वहीं इस साल लोक निर्माण विभाग अतर्गत लगभग 9.450 करोड का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें, बिलासपुर एवं दुर्ग सभाग को कई महत्वपूर्ण अघोसंरचना जैसे -

  • बिलासपुर के राजीव गांधी चौक से सीपत चौक फ्लाईओवर 15 करोड़
  • बिलासपुर के मेलनाडीह से मस्तुरीनगर तक सड़क 30 करोड़
  • मुंगेली के फास्टरपुर-झलियापुर सड़क 10 करोड
  • बिलासपुर के उसलापुर गीता पैलेस से अमेरी अंडर ब्रिज 4 करोड
  • मुंगेली के बिटकुली से भटगांव सेवार पहुँच मार्ग 4 करोड़
  • बिलासपुर के चकरभाटा बस्ती से धमनी पहुँच मार्ग - 2 करोड
  • कवर्धा से खम्हरिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण 23 करोड़
  • दुर्ग के महाराजा चौक में फ्लाईओवर 3 करोड
  • 24 करोड़ के कार्य बजट में बालौद-राजनांदगांव से अंतागढ़ कच्चे मार्ग शामिल है।
  • इसके अलावा रायपुर संभाग के कुछ प्रमुख सड़क
  • महासमुद के झलप-रायतुम अचानकपुर मार्ग 15 करोड़
  • बलौदाबाजार-भाटापारा सड़क चौड़ीकरण 25 करोड
  • धमतरी-नगरी-बोरई सडक 20 करोड़
  • धमतरी के पुरूर गंगरेल सड़क चौड़ीकरण 11 करोड भी शामिल है।

रायपुर राजधानी होने के शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का भी केन्द्र बिंदु है। जिसके कारण यहा ट्रैफिक व्यवस्था एक स्वाभाविक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने रायपुर के लिए राजधानी पैकेज के तहत महत्वपूर्ण सडकों।

  • मोवा से सेरीखेडी 100 करोड
  • लाभांडी से सड्डू 100 करोड़
  • भनपुरी चौक फ्लाईओवर 20 करोड
  • मोवा से दलदल सिवनी ब्रिज तक सड़क 8 करोड
  • शारदा चौक से तात्यापारा चौक फ्लाईओवर 10 करोड
  • वीआईपी रोड पर श्रीराम मंदिर के पास फुट ओवरब्रिज 7 करोड
  • अशोका रतन से कोया कचना में वृहद पुल 8 करोड़ को शामिल किया है।

साथ ही रायपुर शहर में विद्युत लाईनों को अंडरग्राउंड किये जाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम मिलकर कार्य करेंगे एवं इसके लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएंगा।

"छत्तीसगढ़ बजट से जुड़ी सभी अपडेट यहां पढ़े।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 03:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Budget 2026: रायपुर, बिलासपुर समेत इन शहरों में बनेंगे नए फ्लाईओवर ​ब्रिज, बजट में 9451 करोड़ का ऐलान

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Budget 2026: संकल्प बजट को मिला समर्थन, महिलाओं और व्यापारियों ने जताई खुशी

संकल्प बजट को मिला समर्थन (photo source- Patrika)
रायपुर

बजट में महतारी वंदन के लिए बड़ा प्रावधान! जानें क्या है साय सरकार तोहफा

बजट में महतारी वंदन के लिए बड़ा प्रावधान! 68 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ, जानें क्या है साय सरकार तोहफा(photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Budget 2026: नया भवन, नया अध्याय… पहली बार पूर्ण बजट भाषण से सत्र रहा खास, देखें पिछले 2 साल का भी इतिहास

छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा बजट (photo source- Patrika)
Patrika Special News

PMGSY में नियम बदलने का आरोप! उठ रहें सवाल

PMGSY में नियम बदलने का आरोप! उठ रहें सवाल- टेंडर बदले, नियम बदले- क्या 2225 करोड़ का खेल?(photo-patrika)
रायपुर

CG Budget 2026: औद्योगिक क्रांति की ओर साय सरकार का बड़ा कदम, छत्तीसगढ़ में बनेंगे 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क

औद्योगिक विकास का बजट (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.