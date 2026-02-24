CG Budget 2026: रायपुर, बिलासपुर समेत इन शहरों में बनेंगे नए फ्लाईओवर ​ब्रिज, बजट में 9451 करोड़ का ऐलान

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से वृहद् है। आबादी का घनत्व कम है औरर काफी बड़ा क्षेत्र वनांचल, नदी-नाले, पहाड इत्यादि से आच्छादित है। इसके कारण अभी भी कुछ गांव बारहमासी कनेक्टेड नहीं है। कई बार हम अखबारों में स्कूली बच्चों को नाव से नदी-नाले पार करने की तस्वीरे देखते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे 206 गांवों को चिन्हांकित किया है, जिन्हे जोड़ने के लिए 50 करोड का शुरूआती प्रावधान किया गया है। वहीं इस साल लोक निर्माण विभाग अतर्गत लगभग 9.450 करोड का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें, बिलासपुर एवं दुर्ग सभाग को कई महत्वपूर्ण अघोसंरचना जैसे -