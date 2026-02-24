PMGSY में नियम बदलने का आरोप! उठ रहें सवाल- टेंडर बदले, नियम बदले- क्या 2225 करोड़ का खेल?

साथ ही 3 बार संशोधन किया गया है। निविदा के आमंत्रण के समय एफडीआर डबल राशि को बैंक गारंटी या उसको एफडीआर किया गया है। वहीं बिना कारण निविदा भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 कर ऑफ लाइन शपथ पत्र 2 फरवरी 2026 कर दिया गया है। इस घालमेल की शिकायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई है। साथ ही पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया गया है।