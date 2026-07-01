हाई-सिक्योरिटी पूर्णिया जेल की खिड़की तोड़कर बांग्लादेशी कैदी फरार, नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी

जेल प्रशासन ने फरार मन्ना की हालिया तस्वीरें और जेल के मुख्य गेट का CCTV फुटेज स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। इस फुटेज के आधार पर, पुलिस का टेक्निकल सेल और स्पेशल टीमें उसकी आखिरी लोकेशन और भागने के रास्ते का पता लगा रही हैं। पूर्णिया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और नेपाल से सटे सभी पुलिस स्टेशनों और इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी किसी भी हाल में राष्ट्रीय सीमा पार करके भागने में सफल न हो पाए।