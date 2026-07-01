1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में 12 IPS अफसरों का ट्रांसफर, टेंडर घोटाले की मॉनिटरिंग कर रहे पंकज दराद को SVU से हटाया

Bihar IPS Transfer Posting: बिहार सरकार ने 12 सीनियर IPS अधिकारियों का तबादला किया है। टेंडर घोटाले की जांच देख रहे ADG पंकज कुमार दराद को SVU के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह ADG सुधांशु कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jul 01, 2026

Bihar IAS TRansfer Tender Scam

IPS पंकज दराद

Bihar IPS Transfer: बिहार सरकार ने 12 सीनियर IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिनमें डायरेक्टर जनरल (DG) से लेकर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) तक के अधिकारी शामिल हैं। इस लिस्ट में 1995 बैच के सख्त और कड़े तेवर वाले IPS अधिकारी पंकज कुमार दराद का नाम भी शामिल है, जो राज्य के सबसे हाई-प्रोफाइल टेंडर घोटाले की जांच की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्हें स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

टेंडर घोटाला जांच की मॉनिटरिंग कर रहे IPS का तबादला

IPS पंकज कुमार दराद ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे। वह स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) का नेतृत्व कर रहे थे, जो टेंडर घोटाले सहित राज्य के सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार थी। सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत, पंकज कुमार दराद को अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें पुलिस भवन निर्माण निगम का एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। SVU का अतिरिक्त प्रभार अब IPS अधिकारी सुधांशु कुमार को सौंपा गया है, जो वर्तमान में ADG (ट्रैफिक) के पद पर तैनात हैं।

ATS और लॉ एंड ऑर्डर में भी फेरबदल

पंकज कुमार दराद एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) के ADG का पद भी संभाल रहे थे, जिसकी कमान अब IPS अमृत राज को सौंपी गई है। अमृत राज वर्तमान में साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट के ADG हैं और उन्हें ATS का नया ADG नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, सुहिता अनुपम को ADG (लॉ एंड ऑर्डर) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) में ADG (वीकर सेक्शंस) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालती रहेंगी।

इन 12 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

  1. प्रीता वर्मा: महानिदेशक प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से हटाकर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाओं का महानिदेशक बनाया गया है।
  2. निर्मल कुमार आजाद: डीजी (प्रशिक्षण) निर्मल कुमार आजाद को मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
  3. पंकज कुमार दराद: टेंडर घोटाले की जांच कर रहे एडीजी पंकज कुमार दराद को SVU से हटाकर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का नया अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
  4. सुधांशु कुमार: एडीजी सुधांशु कुमार को यातायात के साथ-साथ अब विशेष निगरानी इकाई (SVU) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
  5. अमृत राज: एडीजी अमृत राज को साइबर अपराध इकाई से स्थानांतरित कर आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) का नया अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।
  6. कासे सुहिता अनुपम: कासे सुहिता अनुपम को अपराध अनुसंधान विभाग (CID) के साथ-साथ अब अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) की जिम्मेदारी दी गई है।
  7. राजेश कुमार: आईजी राजेश कुमार को बिहार मानवाधिकार आयोग से हटाकर पुलिस महानिरीक्षक एसएसआरबी के पद पर तैनात किया गया है।
  8. पंकज कुमार राज: आईजी पंकज कुमार राज को एससीआरबी के प्रभार से मुक्त करते हुए अब पूर्ण रूप से पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) बनाया गया है।
  9. एस. प्रेमलता: आईजी एस. प्रेमलता को मद्यनिषेध विभाग से स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।
  10. गरिमा: कहलगांव की एसडीपीओ गरिमा को पदोन्नति देते हुए जमालपुर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9 का कमांडेंट बनाया गया है।
  11. शिवम धाकड़: दानापुर के एसडीपीओ शिवम धाकड़ को स्थानांतरित कर मधुबनी जिले का नया ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) बनाया गया है।
  12. कोमल मीणा: मसौढ़ी की एसडीपीओ कोमल मीणा को स्थानांतरित कर पटना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (विधि-व्यवस्था)-II बनाया गया है।

15 अगस्त को बदलेगी बिहार के 30 हजार परिवारों की किस्मत, सम्राट सरकार देगी 3-3 डिसमिल मुफ्त जमीन

ये भी पढ़ें
bihar land scheme

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

01 Jul 2026 02:49 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में 12 IPS अफसरों का ट्रांसफर, टेंडर घोटाले की मॉनिटरिंग कर रहे पंकज दराद को SVU से हटाया

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

भरत तिवारी एनकाउंटर: आरोपी SDPO राजेश शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, मद्यनिषेध विभाग में हुई पोस्टिंग

Bihar Police Transfer
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर को स्कूल-कॉलेज के सिलेबस में शामिल करने की मांग, बिहार सरकार के पोर्टल पर आवेदन

Bharat tiwari encounter case
पटना

महाराष्ट्र TET पेपर लीक: पटना से मास्टरमाइंड की पत्नी गिरफ्तार, बाइक नंबर वाली कार से पहुंचा था प्रश्नपत्र

maharashtra tet paper leak mastermind wife
पटना

15 अगस्त को बदलेगी बिहार के 30 हजार परिवारों की किस्मत, सम्राट सरकार देगी 3-3 डिसमिल मुफ्त जमीन

bihar land scheme
पटना

भरत भूषण तिवारी के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस, जांच में क्यों अहम बन गया है पुराना एफआईआर?

bharat tiwari Encounter case
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.