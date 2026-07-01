बिहार में 12 IPS अफसरों का ट्रांसफर, टेंडर घोटाले की मॉनिटरिंग कर रहे पंकज दराद को SVU से हटाया

IPS पंकज कुमार दराद ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे। वह स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) का नेतृत्व कर रहे थे, जो टेंडर घोटाले सहित राज्य के सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार थी। सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत, पंकज कुमार दराद को अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें पुलिस भवन निर्माण निगम का एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। SVU का अतिरिक्त प्रभार अब IPS अधिकारी सुधांशु कुमार को सौंपा गया है, जो वर्तमान में ADG (ट्रैफिक) के पद पर तैनात हैं।