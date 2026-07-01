भरत भूषण तिवारी के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस, जांच में क्यों अहम बन गया है पुराना एफआईआर?

भरत भूषण तिवारी के श्राद्धकर्म के बाद भोजपुर पुलिस ने एनकाउंटर मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस अब इस मामले से जुड़े पुराने पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस भरत भूषण तिवारी के गांव बिलौटी के कुछ लोगों को विश्वास में लेकर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अपनी रिपोर्ट में गांव के लोगों से उनके विवाद, मारपीट और धमकी जैसे मामलों को रिकॉर्ड में शामिल करना चाहती है, ताकि कार्रवाई को मजबूत आधार दिया जा सके। हालांकि, अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस के पास वर्ष 2025 में शाहपुर थाने के दारोगा रामाशंकर बैठा द्वारा दर्ज कराया गया एफआईआर ही मुख्य आधार के रूप में मौजूद है।