भरत तिवारी एनकाउंटर: मांझी ने कहा- बंदूक दिखाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, पुलिस ने जो किया, गलत नहीं किया

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पुलिस का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की, वह सही थी और उसमें कुछ भी गलत नहीं था। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मांझी ने कहा, "अगर कोई हम पर बंदूक ताने या रिवॉल्वर लहराए, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं?"