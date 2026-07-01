बिहार: स्कूल डायरेक्टर का कबूलनामा! छात्र ने देखी आपत्तिजनक हरकत, ‘राज छिपाने के लिए किया मर्डर’

डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद से संबंधित शिक्षिका फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का मानना है कि शिक्षिका से पूछताछ के बाद मामले से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी खुलासा हो सकता है।आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने स्कूल परिसर से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल छात्र आनंद ने करीब सात दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया था। छात्र की मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।