बक्सर जेल में वामन मंदिर का विकास, 31 बस स्टैंड होंगे हाईटेक और खुलेंगे 5 KV; सम्राट कैबिनेट में 29 प्रस्ताव पास

सम्राट चौधरी (फोटो सोर्स : IANS)
Bihar Cabinet Decision: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी गई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली, जिनमें ग्रामीण विकास, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे मुख्य एजेंडे शामिल थे।
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 2026-27 से 2030-31 तक की पांच साल की अवधि के लिए कुल 51,923 करोड़ रुपये के आवंटन और खर्च को मंजूरी दी। इस बड़ी धनराशि का इस्तेमाल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तरों पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण, साफ पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता अभियानों और सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव के लिए व्यवस्थित रूप से किया जाएगा।
बिहार सरकार ने राज्य भर के 31 बस स्टैंड को आधुनिक बनाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इन बस स्टैंड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। इस मास्टर प्लान के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, सहरसा, नवादा, मधुबनी और किशनगंज समेत कई ज़िलों के बस स्टैंड का व्यापक विकास किया जाएगा। यहां यात्रियों को आधुनिक वेटिंग लाउंज, डिजिटल सेवाएं, बेहतर पार्किंग और बेहतर स्वच्छता जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
धार्मिक पर्यटन और लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने बक्सर सेंट्रल जेल परिसर में स्थित ऐतिहासिक भगवान वामन मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी है। मंदिर परिसर के लिए तय जमीन को जेल परिसर से अलग करके पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही मजबूत बाउंड्री वॉल समेत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जेल परिसर से अलग एक आसान रास्ता भी बनाया जाएगा, जिससे मंदिर के व्यापक विकास का रास्ता साफ हो सके।
बिहार के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राज्य में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इस काम के लिए जरूरी 25 एकड़ सरकारी जमीन (हर स्कूल के लिए 5 एकड़) मुफ्त में देने की मंजूरी दी है। ये नए स्कूल पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और राजनगर में खोले जाएंगे, जिससे छात्रों को अपने ही इलाके में बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल सकेगा।
इसके अलावा, बिहार मंत्रिपरिषद ने राज्य के लगभग 1100 श्रद्धालुओं के लिए दो दिवसीय सोमनाथ यात्रा आयोजित करने की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी है। यह यात्रा 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्षों की अटूट आस्था' के शुभ अवसर पर आयोजित की जा रही है। यह विशेष तीर्थयात्रा 20 जुलाई 2026 को शुरू होगी। राज्य सरकार इस तीर्थयात्रा के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन का पूरा खर्च उठाएगी, ताकि बिहार के श्रद्धालुओं को बिना किसी रुकावट के बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद लेने का मौका मिल सके।
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