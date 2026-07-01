बक्सर जेल में वामन मंदिर का विकास, 31 बस स्टैंड होंगे हाईटेक और खुलेंगे 5 KV; सम्राट कैबिनेट में 29 प्रस्ताव पास

धार्मिक पर्यटन और लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने बक्सर सेंट्रल जेल परिसर में स्थित ऐतिहासिक भगवान वामन मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी है। मंदिर परिसर के लिए तय जमीन को जेल परिसर से अलग करके पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही मजबूत बाउंड्री वॉल समेत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जेल परिसर से अलग एक आसान रास्ता भी बनाया जाएगा, जिससे मंदिर के व्यापक विकास का रास्ता साफ हो सके।