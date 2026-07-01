बिहार: ‘किराये का पति’और उधार का बच्चा लेकर लग्जरी कार से खेप पहुंचाने निकली महिला गिरफ्तार, तस्करों का नेटवर्क देख अधिकारी भी हैरान

पूछताछ के दौरान महिला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने उत्पाद विभाग की टीम को बताया कि कार चला रहा व्यक्ति उसका असली पति नहीं है, बल्कि उसे 'किराये का पति' बनाकर साथ रखा गया था। तस्करी के दौरान उत्पाद विभाग और पुलिस को भ्रमित करने तथा परिवार का माहौल दिखाने के लिए उसे किराये पर रखा जाता था। इस काम के बदले उस युवक को प्रति खेप दो हजार रुपये दिए जाते थे। वहीं, महिला को 1,500 रुपये और साथ मौजूद बच्चे को 500 रुपये मिलते थे। महिला ने यह भी बताया कि तीनों अलग-अलग स्थानों के रहने वाले हैं और केवल शराब की खेप पहुंचाने के लिए एक साथ सफर कर रहे थे।