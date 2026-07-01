भरत तिवारी एनकाउंटर: भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने उठाए सवाल; कहा- पुलिस ने गलत किया, मांझी के भी बदले सुर

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के भी इस मामले पर बदले हुए तेवर देखने को मिले। अब तक इस मुद्दे पर मुखर रहे मांझी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि इस मामले में सभी पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने आरा में 5 जुलाई को प्रस्तावित बहुजन महापंचायत को रद्द करने का आग्रह आयोजन समिति से किया। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर 24 जून को बिलौटी में आयोजित महापंचायत के जवाब में 5 जुलाई को बिहार के आरा में प्रस्तावित बहुजन महापंचायत होना था। इसको लेकर पहले जीतन राम मांझी ने लोगों से बड़ी संख्या में आने का आग्रह कर रहे थे। लेकिन, आज (बुधवार) उन्होंने अपना रुख बदलते हुए अब महापंचायत के आयोजकों से फिलहाल कार्यक्रम स्थगित करने की अपील की है। जबकि पहले वे इस कार्यक्रम में शामिल होने का एलान किया था।