भोजपुर में बहुजन महापंचायत पर संकट! स्कूल ने ग्राउंड देने से किया इनकार, सियासी तापमान बढ़ा

प्रस्तावित बहुजन महापंचायत को लेकर राज्य में संभावित जातीय तनाव की आशंकाओं पर भी चर्चा तेज हो गई थी। 5 जुलाई को आरा में प्रस्तावित इस महापंचायत को लेकर विभिन्न पक्षों की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई थी। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और विधायकों के बीच भी अलग-अलग राय सामने आई, जिसके बाद दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो गई कि बिहार में करीब दो दशक बाद एक बार फिर जातीय सम्मेलनों और सामाजिक गोलबंदी की राजनीति का दौर लौट सकता है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।