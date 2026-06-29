Patna Metro: सीएम सम्राट चौधरी 2 जुलाई को पटनावासियों को देंगे बड़ी सौगात, मलाहीपकड़ी तक दौड़ेगी अब मेट्रो

Patna Metro: राजधानी पटना के लोगों को 2 जुलाई को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना मेट्रो का विस्तार अब मलाहीपकड़ी स्टेशन तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 जुलाई को इस विस्तारित मेट्रो सेवा का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पटना स्थित अपने आवास पर पटना मेट्रो रेल परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने 2 जुलाई को मलाहीपकड़ी स्टेशन तक मेट्रो परियोजना के विस्तार का लोकार्पण करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समयसीमा तय कर निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।