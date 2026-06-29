सुधाकर सिंह ने IAS आनंद किशोर को बताया सबसे बड़ा माफिया, बोले- जहां-जहां उनके चरण पड़े, वहां-वहां बंटाधार हुआ

सुधाकर सिंह ने आर्थिक अपराध अनुसंधान द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच में जिन आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। सांसद ने पूछा कि अगर ये अधिकारी गुनहगार नहीं हैं, तो सरकार ने इनमें से दो आईएएस अधिकारियों (योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा) को किस आधार पर निलंबित किया था? जब चार्जशीट में नाम ही नहीं देना था, तो निलंबन का ढोंग क्यों रचा? जांच एजेंसी बहाना बना रही है कि वे फरार हैं। चलिए मान लिया कि वे फरार हैं, लेकिन आनंद किशोर तो फरार नहीं हैं, वे तो सबके सामने घूम रहे हैं, फिर उनसे पूछताछ के लिए नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ?