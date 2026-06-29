2 IAS निलंबित, फिर भी चार्जशीट में नाम क्यों नहीं? बिहार टेंडर घोटाले पर तेजस्वी यादव ने पूछे 20 सवाल

इस बीच, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि रिशु श्री मामले में तेजस्वी यादव को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि उन्हें कितना कमीशन मिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिशु श्री से जुड़े सभी घोटाले उस समय हुए थे जब तेजस्वी यादव संबंधित विभाग के मंत्री थे। किसी पर आरोप लगाने से पहले आपको अपने आचरण की जांच करनी चाहिए। सबूतों के आधार पर आपके पूरे परिवार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं, तो आपको सबसे पहले सबूत पेश करने चाहिए। बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें।