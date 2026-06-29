पटना में तेल के गोदाम में भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर खाक; फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने पाया काबू

अधिकारियों की शुरुआती जांच अनुसार, गोदाम के अंदर एक इलेक्ट्रिकल पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारियां तेल के ड्रमों तक पहुंच गईं, जिससे यह दुर्घटना हुई। गनीमत रही कि घटना के समय गोदाम के अंदर कोई कर्मचारी या स्टाफ मौजूद नहीं था। नतीजतन, किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। इसके अलावा, फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई की बदौलत गोदाम के ठीक बगल में स्थित ब्रेड बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। अगर ब्रेड फैक्ट्री में आग पकड़ लेती तो नुकसान और ज्यादा हो सकता था।