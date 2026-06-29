भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार के सीएम को हरियाणा से मिली धमकी, नवीन जयहिंद बोले- जूता मारने वाले को दूंगा 11 लाख

Bharat Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर जिले में 17 जून को हुए कथित पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में विरोध जारी हैं। इसी कड़ी में, रविवार को हरियाणा के रोहतक में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया। जयहिंद ने मंच से घोषणा की कि जो कोई भी बिहार के मुख्यमंत्री को जूता मारेगा, उसे वे इनाम देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपना वादा पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगेभ, ले ही इसके लिए उन्हें अपनी किडनी ही क्यों न बेचनी पड़े। इस कार्यक्रम के दौरान जयहिंद समेत कई लोगों ने सामूहिक मुंडन भी करवाया।