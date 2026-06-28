भोजपुर पुलिस ने भरत तिवारी के भाई के आरोपों का किया खंडन, बताया SP और चंदन के बीच एकांत में क्या हुई थी बात

Bharat Tiwari Encounter Case: बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी और मां आशा देवी ने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) पर उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए भोजपुर SP के कार्यालय ने एक बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। भोजपुर पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया और विभिन्न संचार माध्यमों से फैलाए जा रहे ये आरोप कि SP ने मृतक के भाई चंदन तिवारी को धमकाया या मीडिया से बात न करने का दबाव डाला पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद और तथ्यों से परे हैं।