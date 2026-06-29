भरत तिवारी एनकाउंटर: बिहार में ‘महापंचायत वॉर’, अब सम्राट चौधरी के समर्थन में बहुजन हुंकार

अब इसके जवाब में 5 जुलाई को भोजपुर के जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत आयोजित की जाएगी। आयोजकों का दावा है कि इस महापंचायत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और बहुजन समाज अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेगा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विपक्ष के साथ-साथ अपने ही सहयोगी दलों और नेताओं के सवालों का भी सामना कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के भीतर भी असहजता देखने को मिल रही है। ऐसे में जगदीशपुर में होने वाली बहुजन महापंचायत को सम्राट चौधरी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।