14 बार पार्टी बदलने वाले BJP नेता नागमणि कुशवाहा कौन हैं? जिसने कुत्ते-बिल्ली से की भरत तिवारी की तुलना

नागमणि कुशवाहा बिहार की राजनीति के एक अनुभवी और जाने-पहचाने चेहरे हैं। वह महान समाजवादी नेता और शोषितों की आवाज माने जाने वाले 'बिहार के लेनिन' शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे हैं। नागमणि के नाम राजनीतिक इतिहास का अनोखा और दुर्लभ रिकॉर्ड भी दर्ज है। वह उन गिने चुने व्यक्तियों में हैं, जो चारों विधायी सदनों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा, वह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।