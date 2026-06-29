’10 दिन में एग्जाम डेट दें, नहीं तो होगा आंदोलन’ BSSC और बिहार सरकार को दिलीप कुमार का अल्टीमेटम

भर्ती नियमों में शामिल किए गए संविदा वेटेज को लेकर दिलीप कुमार ने कहा कि संविदा वेटेज का सीधा और साफ मतलब यह है कि जो रात-दिन मेहनत करने वाले नए और मेधावी छात्र हैं, उन्हें अब नौकरी मिलने से रही। इस नियम के आने के बाद जो लोग पहले से संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर बहाल हैं, अधिकांश सीटों पर वही आ जाएंगे। तो फिर नई वैकेंसी निकालने का क्या मतलब रह गया? संविदा वेटेज असल में धांधली और बैकडोर सेटिंग करने के लिए खोला गया एक नया चोर दरवाजा है। यह पूरी तरह से ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय है और इसे हर हाल में हटाना होगा।