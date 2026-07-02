Bihar Politics: ‘मोदी को हटाने वाले अब कैबिनेट में?’ शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज

शिवानंद तिवारी के अनुसार, उस समय नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। उन्होंने आगे कहा कि कोसी नदी के तटबंध टूटने के बाद आई आपदा के दौरान कई राज्य सरकारों, जिनमें गुजरात सरकार भी शामिल थी, ने बिहार को आर्थिक सहायता दी थी। उस सहायता को गुजरात सरकार ने होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचारित किया, जिससे नीतीश कुमार नाराज़ हो गए थे। इसके बाद, उनके अनुसार, नीतीश कुमार ने न केवल गुजरात सरकार की सहायता राशि लौटाने का निर्णय लिया, बल्कि उसी समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भोज को भी रद्द कर दिया था। कहा जाता है कि यह निर्णय उस भोज में नरेंद्र मोदी की संभावित उपस्थिति को लेकर लिया गया था।